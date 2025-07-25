باريس تحتضن لقاء بين وزير الخارجية السوري ومسؤول إسرائيلي

شفق نيوز- باريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس الخميس، احتضان اجتماع بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وقال المبعوث الأميركي لسوريا توم براك، في منشور على منصّة "إكس"، إنه "لقد التقيتُ مساء يوم الخميس السوريين والإسرائيليين في باريس".

وأضاف براك: "هدفنا كان الحوار وتهدئة الأوضاع وهذا بالضبط ما حقّقناه، لقد جدّدت كل الأطراف التزامها مواصلة هذه الجهود"، في إشارة إلى الاشتباكات في جنوب سوريا.

في المقابل، قالت مصادر، لفرانس برس إنّ "الاجتماع بين الوزيرين السوري والإسرائيلي مهّد له المبعوث الأميركي"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي والوزير السوري صباح اليوم الجمعة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وفقاً لوزارة الخارجية الفرنسية.