"بارون المخدرات" بقبضة الجيش اللبناني

شفق نيوز- بيروت

أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الخميس، نقلاً عن مصدر عسكري، بأن الجيش اللبناني، تمكن من إيقاف تاجر المخدرات الأبرز في لبنان نوح زعيتر، خلال عملية نفذها في شرق البلاد.

وقالت الوكالة: "تم توقيف زعيتر خلال عملية أمنية نفذها الجيش في منطقة البقاع، المنطقة التي أدار فيها إمبراطورية لتصنيع المخدرات وتهريبها، بينها حبوب الكبتاغون بين لبنان وسوريا".

وتاجر المخدرات زعيتر معروف يكونه خاضع لعقوبات أميركية وبريطانية وأوروبية.

ويعتبر زعيتر، بحسب وسائل إعلام لبنانية أحد أخطر تجّار المخدرات المطلوبين للعدالة، ومعروف بتورطه في تجارة الكبتاغون والحشيش بشكل خاص، بالإضافة الى تجارة الأسلحة في لبنان والمنطقة.

ويلقّب نوح زعيتر بـ"بارون الحشيش" وحُكم عليه بالسجن المؤبد غيابياً في عام 2021 بتهم مخدرات.

وكشف مصدر أمني لقناة "إم تي في" أنّ زعيتر لم يتعرّض لأي إصابة خلال توقيفه من قبل مخابرات الجيش.