باراك يعلن توصل سوريا واسرائيل لإتفاق وقف إطلاق النار

باراك يعلن توصل سوريا واسرائيل لإتفاق وقف إطلاق النار
2025-07-18T23:10:16+00:00

شفق نيوز- سوريا

أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، يوم السبت، أن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار، داعياً الدروز والبدو إلى إلقاء السلاح

وأوضح في تدوينة له، أن الاتفاق جاء بدعم من تركيا والأردن والدول المجاورة.

يأتي ذلك بعد أن اشتدت حدة التوتر جنوب سوريا منذ 13 تموز يوليو، بعدما اندلعت اشتباكات في محافظة السويداء بين عشائرية بدوية ومسلحين دروز سقط على إثره عشرات القتلى.

وعقب يومين دخلت قوات الأمن السورية إلى مدينة السويداء، ما دفع اسرائيل إلى ضرب الآليات العسكرية السورية المتوجهة إلى المحافظة، بالإضافة إلى استهداف مواقع حيوية في دمشق، بحجة الدفاع عن حلفائها الدروز.

وعقب انسحاب الآليات السورية من المحافظة الجنوبية المحاذية لإسرائيل، اندلعت اشتباكات مساء الجمعة عند المدخل الغربي لمدينة السويداء بين مسلحين من العشائر والفصائل الدرزية الموجودة داخلها، ما زاد من مخاوف تصعيد يصل إلى حرب أهلية.

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