باراك يعلن توصل سوريا واسرائيل لإتفاق وقف إطلاق النار

أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، يوم السبت، أن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار، داعياً الدروز والبدو إلى إلقاء السلاح

وأوضح في تدوينة له، أن الاتفاق جاء بدعم من تركيا والأردن والدول المجاورة.

BREAKTHROUGH —— Israeli Prime Minister @Netanyahu and Syrian President Ahmed al-Sharaa @SyPresidency supported by the U.S.A. @SecRubio have agreed to a ceasefire embraced by Türkiye, Jordan and its neighbors. We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and…