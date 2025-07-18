باراك يعلن توصل سوريا واسرائيل لإتفاق وقف إطلاق النار

شفق نيوز- سوريا

أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، يوم السبت، أن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار، داعياً الدروز والبدو إلى إلقاء السلاح

وأوضح في تدوينة له، أن الاتفاق جاء بدعم من تركيا والأردن والدول المجاورة.

BREAKTHROUGH —— Israeli Prime Minister @Netanyahu and Syrian President Ahmed al-Sharaa @SyPresidency supported by the U.S.A. @SecRubio have agreed to a ceasefire embraced by Türkiye, Jordan and its neighbors. We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 18, 2025

يأتي ذلك بعد أن اشتدت حدة التوتر جنوب سوريا منذ 13 تموز يوليو، بعدما اندلعت اشتباكات في محافظة السويداء بين عشائرية بدوية ومسلحين دروز سقط على إثره عشرات القتلى.

وعقب يومين دخلت قوات الأمن السورية إلى مدينة السويداء، ما دفع اسرائيل إلى ضرب الآليات العسكرية السورية المتوجهة إلى المحافظة، بالإضافة إلى استهداف مواقع حيوية في دمشق، بحجة الدفاع عن حلفائها الدروز.

وعقب انسحاب الآليات السورية من المحافظة الجنوبية المحاذية لإسرائيل، اندلعت اشتباكات مساء الجمعة عند المدخل الغربي لمدينة السويداء بين مسلحين من العشائر والفصائل الدرزية الموجودة داخلها، ما زاد من مخاوف تصعيد يصل إلى حرب أهلية.