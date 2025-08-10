باراك يحدد ملامح الرؤية الأمريكية لمستقبل سوريا

شفق نيوز- دمشق

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، يوم الأحد، أن هناك تصميماً جماعياً على التحرك نحو مستقبل يمكّن سوريا وشعبها من العيش بسلام وأمن وازدهار.

وأضاف باراك في تغريدة عبر منصة "إكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز، أن الهدف الأساسي هو تحقيق استقرار دائم في سوريا يضمن حقوق جميع مواطنيها ويضع حداً للنزاعات المستمرة التي طال أمدها.

ويأتي هذا التأكيد في وقت تشهد فيه سوريا تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والإنساني، مع استمرار الجهود الدولية للتوصل إلى حلول تسهم في إعادة بناء البلاد وتحقيق المصالحة الوطنية.