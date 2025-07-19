باراك وعبدي يؤكدان: الوقت حان لوحدة سوريا

شفق نيوز- دمشق

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، السفير توماس باراك، يوم السبت، خلال لقائه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، على أن الوقت حان لـ"وحدة سوريا".

وذكرت السفارة الأمريكية في دمشق في بيان لها، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السفير توماس باراك التقى مظلوم عبدي، لمناقشة الوضع الراهن في سوريا والحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء والاستقرار".

وأضاف البيان، أن الجانبين ناقشا "الخطوات العملية نحو الاندماج في سوريا موحدة من أجل مستقبل سلمي ومزدهر وشامل ومستقر لجميع السوريين"، وأكدا على أن "الوقت قد حان للوحدة".

كما شكر السفير باراك القائد عبدي على قيادته وعلى شراكة قوات سوريا الديمقراطية المستمرة في مكافحة داعش في سوريا.

هذا وكان عبدي أشاد السبت، في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، بالجهود التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي سوريا، قائلاً "نحيي الجهود التي أفضت إلى وقف إطلاق النار دعماً للسلم الأهلي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة السورية، وقفاً فورياً وشاملاً لإطلاق النار في السويداء. وحثت الرئاسة جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال القتالية في جميع المناطق على الفور.

وارتفع عدد القتلى جراء الاشتباكات في السويداء إلى 940 خلال أسبوع، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان السبت.