باراك: قد نصل إلى تطبيع بين سوريا وإسرائيل قبل لبنان

شفق نيوز- واشنطن

أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، يوم الجمعة، أن الجهود الدولية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ستتم عبر مراحل تدريجية، مشدداً على ضرورة مراجعة نقاط الفشل في اتفاق عام 2024 لتفادي تكرارها.

وقال باراك، خلال جلسة حوارية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، إن "القيادة اللبنانية الحالية، ممثلة بالرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، تُعد من أفضل من تولّى إدارة البلاد"، مؤكداً في الوقت ذاته الحاجة إلى "فتح مسار تواصل مع حزب الله ضمن الجهود السياسية القائمة".

وأشار إلى "أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو، مارسا ضغوطاً على إسرائيل للدفع نحو وقف إطلاق النار مع لبنان".

كما كشف باراك، عن توجه لاستئناف المحادثات بين سوريا وإسرائيل، مع احتمال التوصل إلى اتفاق تطبيع بين الجانبين، وربما قبل التوصل إلى اتفاق مماثل مع لبنان.

وتابع قائلاً إن "سوريا تعاملت بذكاء مع التصعيد الإقليمي عقب هجمات 7 أكتوبر 2023"، مشيراً إلى أن "الرئيس السوري أحمد الشرع شدد على عدم الرغبة في الانخراط بحرب مع إسرائيل، وعدم إطلاق أي صواريخ من الأراضي السورية".

ودعا المبعوث الأميركي إلى "البحث عن بدائل لمضيق هرمز لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمية"، مشدداً على أن "واشنطن تسعى إلى التوصل لاتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان، يتضمن أيضاً مسألة نزع سلاح حزب الله".