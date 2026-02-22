باتجاه كوردستان.. القوات الأميركية تبدأ إخلاء أكبر قواعدها شمال شرقي سوريا

شفق نيوز- الحسكة

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، ببدء القوات الأميركية إخلاء قاعدة "قسرك" شمال محافظة الحسكة، والتي تُعد أكبر قواعد التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في شمال شرق سوريا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأميركية نقلت خلال الفترة الماضية آليات ومدرعات وعناصر عسكرية من قاعدة الشدادي جنوب الحسكة إلى قاعدة قسرك، قبل أن تبدأ حالياً التحضير لإخلاء القاعدة الأخيرة أيضاً".

وأضاف المصدر أن "عملية نقل الآليات والرادارات وعناصر الجيش الأميريكي من القاعدة إلى إقليم كوردستان العراق يُتوقع أن تبدأ خلال الساعات الـ48 المقبلة".

من جانبه، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز بوصول قافلة تضم عشرات الشاحنات والمسطحات الفارغة من إقليم كوردستان العراق إلى قاعدة قسرك، أمس السبت، تمهيداً لنقل المعدات والآليات والذخيرة من القاعدة.

ونقل المراسل عن مصدر داخل القاعدة أن الجيش الأميركي بدأ منذ صباح اليوم الأحد تجهيز المعدات والآليات للنقل وتحميلها على الشاحنات.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تسلّم قوات الجيش العربي السوري قاعدة "الشدادي" العسكرية في ريف الحسكة الجنوبي، بالتنسيق مع القوات الأميركية التي أخلت القاعدة بشكل كامل.

وقبل نحو أسبوع، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) انسحاب القوات الأميركية من قاعدة التنف شرقي سوريا وتسليمها إلى وزارة الدفاع السورية، ضمن عملية وُصفت بأنها "منظمة" وبالاتفاق مع السلطات السورية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة تستعد لسحب جميع قواتها من سوريا، والبالغ عددها نحو ألف جندي، خلال الشهرين المقبلين، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأشار المسؤولون إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترى أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا لم يعد ضرورياً.