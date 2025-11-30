بابا الفاتيكان يصل بيروت: دعوة للوحدة

شفق نيوز- بيروت

وصل بابا الفاتيكان، ليو لاوون الرابع عشر، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة ضمن جولته في الشرق الأوسط.

وقال المنسّق الكنسي الرسمي لزيارة البابا، المطران ميشال عون، أن "البابا يعلم أن لبنان واللبنانيين تألموا كثيراً، ويدرك الوضع الصعب الذي يستلزم الوقوف إلى جانب هذا البلد، ليس فقط على مستوى الشعب اللبناني، إنما هو بزيارته يسلّط أيضاً أضواء العالم على لبنان".

وأضاف أن المواقف التي سيطلقها البابا من بيروت ستؤكد على لبنان الرسالة والعيش الواحد، ليسمعه بذلك كل أصحاب القرار في العالم، إن على المستوى الإقليمي أو الدولي، وسيوجه كلاماً للبنانيين أنفسهم، ويدعو القادة في بيروت للتوحّد من أجل تأسيس الدولة التي تليق بجميع أبنائها، كما سيكون هناك رسالة واضحة للعالم أجمع.

ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية، فإن اللافت خلال هذه الزيارة هو الصلاة في مرفأ بيروت، حيث سيكون هناك وقفة صامتة إجلالاً للضحايا الذين سقطوا في الانفجار الأكبر الذي ضرب لبنان في 4 آب/ أغسطس 2020، كما سيلتقي البابا الرؤساء الثلاثة مع الرسميين.

وتعتبر زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان ليست الأولى، إذ كانت الزيارة الأولى في العام 1964 عندما زار بيروت البابا بولس السادس حين كان في طريقه إلى الهند، وحظي باستقبال رسمي في المطار.