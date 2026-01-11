بابا الفاتيكان يدعو إلى الحوار والسلام بشأن إيران وسوريا

شفق نيوز- روما

دعا بابا الفاتيكان لاون الرابع عشر، يوم الأحد، إلى الحوار والسلام في سوريا وإيران تعقيباً على الاحتجاجات والاشتباكات التي طالت البلدين.

وقال البابا خلال صلاة التبشير الملائكي: "أتوجه بأفكاري إلى ما يجري هذه الأيام في الشرق الأوسط، وخصوصا في إيران وسوريا، حيث تتسبب التوترات المتواصلة بمقتل العديد من الأشخاص".

وأضاف: "آمل وأصلي من أجل بناء الحوار والسلام بصبر، لما فيه الخير العام للمجتمع بأسره".

ومنذ 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، تصاعدت وتيرة المسيرات الاحتجاجية في إيران، عقب دعوة ولي العهد رضا بهلوي، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مظاهرات واسعة النطاق. وفي اليوم نفسه، انقطع الإنترنت في إيران.

بدأت الاحتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني، وانصبّ التركيز الرئيسي للاحتجاجات على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

وانتشرت مقاطع فيديو للمتظاهرين في طهران ومدن أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا السياق، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، وخلفه عبد الناصر همتي.

وفي عدة مدن إيرانية، تصاعدت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، ورافقها هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، وأُفيد عن وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.

أما في سوريا فقد اندلعت اشتباكات "عنيفة" منذ يوم الثلاثاء الماضي بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والجيش السوري في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وقد أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين واصابة العشرات بجروح مع نزوح أكثر من 150 ألف شخص.