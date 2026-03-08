ايران.. عقبات تعيق اختيار خليفة خامنئي

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، بوجود بعض العقبات أمام اختيار خليفة جديد للمرشد الراحل علي خامنئي.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن محمد مهدي ميرباقري، عضو مجلس خبراء إيران، تأكيده التوصل إلى توافق بين الأغلبية بشأن اختيار خليفة لخامنئي، لكنه أقر بوجود "بعض العقبات" التي لا تزال قائمة في هذه العملية.

هذا وأوضحت وسائل إعلام ان الهيئة المكلفة بتعيين "الزعيم الأعلى لإيران" كان لديها خلاف بسيط حول ما إذا كان يجب أن يأتي قرارها النهائي بعد اجتماع بالحضور الشخصي أم أن يتم إصداره دون الالتزام بهذا الإجراء الشكلي.