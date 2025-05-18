ايران تهدد بإغلاق مضيق هرمز حال إيقاف صادراتها النفطية

شفق نيوز/ هدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأحد، بإغلاق مضيق هرمز الحيوي، معتبراً أن توقف تدفق الطاقة من الخليج العربي إلى الخارج سيؤدي إلى شلل تام في المنطقة والعالم.

وقال بزشكيان خلال منتدى طهران للحوار، انه "إذا لم تمر الطاقة من الخليج إلى الخارج، فسيتعطل الجميع، في إشارة إلى منع صادرات إيران النفطية".

وأضاف بزشكيان، أن "هناك جهات تسعى لإثارة الخلافات بهدف تسهيل تصدير الطاقة الإيرانية بأي ثمن، ثم السيطرة على النفط الإيراني من جهة، وتزويد الأطراف المتنازعة بالأسلحة من جهة أخرى، ما يؤدي إلى تفاقم الصراعات بين الأشقاء"، وفق تعبيره.

ويُعد مضيق هرمز واحداً من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من النفط المصدّر إلى الأسواق العالمية، ما يجعل تهديدات إغلاقه مصدر قلق دولي متزايد.