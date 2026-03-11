ايران تهدد باغلاق مضيق جديد غير هرمز

شفق نيوز- طهران

هدد مسؤول إيراني، يوم الاربعاء، لغق مضيق جديد، على غرار مضيق هرمز، في حال ارتبكت الولايات المتحدة "أي خطأ"، حسب تعبيره.

وقال المسؤول العسكري، دون ذكر أسمه، "أي خطأ أميركي سيعقد الوضع في المنطقة ولدى إيران خطط عسكرية مرحلية ومتدرجة".

وأضاف أن "المنطقة قد تدخل حربا إقليمية قريبا ولا تزال لدينا أوراق عديدة لاستعمالها"، بحسب ما نقلت عنه قناة الجزيرة.

وتابع "إذا ارتكبت واشنطن خطأ استراتيجيا فإن مضيقا آخر سيكون في وضع مماثل لمضيق هرمز".