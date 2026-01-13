ايران تهدد باستهداف القواعد الأميركية وحلفائها في المنطقة

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة، يوم الثلاثاء، أن "رداً مدوياً" ينتظر كل من يهدد إيران، محذراً من أن ضربات موجعة ستطال المعتدين في حال التعرض للبلاد.

وحذر نصير زادة، في تصريحات للصحفيين، الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تهديد الشعب الإيراني بشن أي هجوم بذريعة مختلفة، مؤكداً أن أي اعتداء سيقابل برد قوي.

وقال وزير الدفاع الإيراني إن جميع المصالح الأميركية في أي نقطة من العالم ستتعرض للخطر إذا ارتكب ترمب "أي حماقة" وهاجم المصالح الإيرانية.

وأضاف أن أي دولة تساهم في تسهيل مثل هذا الاعتداء أو تضع قواعدها في خدمة المعتدين، ستكون هدفاً مشروعاً للرد الإيراني.

وشدد نصير زادة على أن إيران "سترد بقوة على أي اعتداء ولن تسمح لأي أحد بتهديدها"، مؤكداً أن جميع القواعد الأميركية والدول التي تسهل عمل واشنطن في المنطقة ستكون أهدافاً مشروعة.

كما أشار إلى أن الوضع الدفاعي لإيران "جيد مقارنة مع الحرب الأخيرة"، لافتاً إلى أن ذلك يأتي نتيجة الإجراءات التي اتخذتها طهران لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الثلاثاء، ما وصفهم بـ"الوطنيين الإيرانيين" إلى مواصلة الاحتجاج و"السيطرة على مؤسساتهم"، مطالباً بـ"حفظ أسماء" من وصفهم بـ"القتلة والمعتدين"، ومؤكداً أنهم "سيدفعون ثمناً باهظاً".

وقال ترمب في منشور على منصة “تروث سوشيال” إن جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين أُلغيت إلى أن يتوقف ما وصفه بـ"القتل العبثي للمتظاهرين"، مشيراً إلى أن "المساعدة في الطريق".