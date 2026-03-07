ايران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه اسرائيل

شفق نيوز - الشرق الاوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، أن إيران أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي الاسرائيلية، وذلك مع استمرار حدة التوترات في المنطقة.

وتُعد هذه "الموجة الثانية" من الصواريخ الباليستية التي تطلقها إيران منذ فجر اليوم، واصفة إياها بجزء من "عملية الوعد الصادق 4".

وأكدت وسائل إعلام اسرائيلية، أن الجيش فعّل انظمة الدفاع الجوي لاعتراض تلك الصواريخ، في حين تتواصل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة واسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى لليوم الثامن على التوالي.

وفي وقت سابق من اليوم شن الجيش الاسرائيلي موجة "واسعة" من الضربات على البنية التحتية للنظام الإيراني في العاصمة طهران ومدينة أصفهان.