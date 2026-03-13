الجيش الإسرائيلي يعلن رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف إيلات ووادي عربة

شفق نيوز - الشرق الاوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، رصد إطلاق رشقة صاروخية من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، في تصعيد جديد يفاقم حدة التوترات الأمنية المتسارعة في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن المتحدث باسم الجيش قوله، إن منظومات الدفاع الجوي "أطلقت صواريخ اعتراضية للتصدي للأهداف المعادية"، مشيراً إلى أن الهجوم تركز بشكل مباشر على مدينة إيلات ومنطقة وادي عربة في القطاع الجنوبي.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الرشقة الأخيرة، فيما استمرت صافرات الإنذار بالدوي في المناطق المستهدفة، وسط استنفار أمني واسع النطاق لسلاح الجو الإسرائيلي.