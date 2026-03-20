طهران تشن موجة صاروخية جديدة ضد إسرائيل

شفق نيوز - طهران / تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم الجمعة، بأن القوات المسلحة شنت موجة صاروخية جديدة تجاه الأراضي الإسرائيلية تزامناً مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

في غضون ذلك ، أكد الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من الداخل الإيراني باتجاه العمق، مشدداً على أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها في هذه الأثناء.

ودعت السلطات الإسرائيلية السكان في المناطق المستهدفة إلى التوجه فوراً نحو الملاجئ والالتزام بالتعليمات الأمنية الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.