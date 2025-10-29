انهيار مبنى سكني من سبعة طوابق في تركيا

شفق نيوز- أنقرة

انهار مبنى سكني، يوم الأربعاء، مكون من سبعة طوابق في منطقة غبزة التابعة لولاية قوجة إيلي التركية، مما استدعى إرسال فرق إنقاذ عديدة إلى موقع الحادث.

وقد تبين أن "هناك أشخاصا كانوا يقيمون داخل المبنى عند حدوث الانهيار، وعلى الفور، بدأت فرق الإطفاء وفرق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) ووحدات البحث والإنقاذ عملياتها في موقع الأنقاض بحثاً عن ناجين".

من جهته، أفاد والي قوجة إيلي، إلهامي أقتاش، بأن "أقارب إحدى العائلات أكدوا وجود أفرادها داخل المبنى المنهار، موضحا أن العائلة تتكون من خمسة أفراد".

وأضاف الوالي، أن "فرق الإنقاذ تبذل جهودا مكثفة للوصول إلى العائلة المحتجزة، كما تمت الاستعانة بفرق إضافية من المحافظات المجاورة لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ التي لا تزال مستمرة في الموقع".