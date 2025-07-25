انهيار مبانٍ ومقتل ومحاصرة مدنيين إثر انفجار بريف إدلب (صور)

شفق نيوز- إدلب

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، يوم الجمعة، بأن انفجاراً عنيفاً وقع في بلدة ترمانين الواقعة في ريف إدلب الشمالي، ما أسفر عن انهيار عدد من المباني السكنية ومحاصرة عشرات المدنيين تحت الركام.

وقال شهود عيان الوكالة، إن دوي الانفجار سُمع لمسافات بعيدة، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الحادثة.

وأكدت مصادر محلية لشفق نيوز، أن فرق الدفاع المدني السوري هرعت إلى المكان، وتواصل حتى اللحظة عمليات البحث وانتشال العالقين وسط ظروف صعبة بسبب تضرر الأبنية وضعف المعدات المتاحة.

وأعلن الدفاع المدني السوري في حصيلة أولية أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة، مع تحذيرات من احتمال ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث بين الركام.

وبحسب المصادر الميدانية، يُرجّح أن الانفجار وقع في مستودع ذخيرة أو مخلفات حربية داخل أحد الأحياء السكنية، دون صدور بيان رسمي حتى الآن يحدد السبب الفعلي أو عدد الضحايا.

يشار إلى أن بلدة ترمانين والمناطق المجاورة تشهد من حين لآخر حوادث مشابهة نتيجة انتشار مخلفات الحرب والمستودعات غير المعلنة. وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من 24 ساعة على انفجار مماثل في معرة مصرين خلّف قتلى وجرحى.