انهيار المفاوضات بين باكستان وأفغانستان

شفق نيوز- إسلام آباد

أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، يوم الجمعة، انهيار محادثات السلام مع أفغانستان في إسطنبول، التي كانت تهدف إلى وقف تجدد الاشتباكات الحدودية.

إلا أن الوزير أشار في تصريح لقناة "جيو نيوز" التلفزيونية إلى أن "وقف إطلاق النار سيظل صامداً ما دامت لم تحدث هجمات من الأراضي الأفغانية".

وأمس الخميس، قُتل خمسة أشخاص في إطلاق النار الذي وقع على الحدود بين أفغانستان وباكستان، وفق ما أفاد مسؤول في مستشفى على الجانب الأفغاني من الحدود وكالة فرانس برس، في وقت كان الطرفان يحاولان تثبيت هدنة أعادت الهدوء إلى المنطقة.

وحمّلت باكستان الخميس أفغانستان مسؤولية إطلاق النار على الحدود بين البلدين، مؤكدة أنها ردّت على ذلك في شكل “مدروس”، بعد اتهام كابول إسلام اباد بمهاجمة أراضيها رغم وقف إطلاق النار الساري منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

والتوترات الثنائية بين البلدين الجارين محورها قضايا أمنية، إذ يتبادل البلدان الاتهامات بدعم جماعات مسلحة تستهدف أراضيهما عبر الحدود الطويلة التي تشهد اختراقات واسعة على الجانبين.

وفي مواجهة تجدد الهجمات ضد قواتها الأمنية، تطلب إسلام آباد ضمانات من جارتها أفغانستان بوقف دعمها هذه الجماعات المسلحة، وعلى رأسها حركة طالبان الباكستانية التي تنفي كابول إيواءها.

من جانبها، تطالب حكومة طالبان باحترام السيادة الإقليمية أفغانستان، في حين تتهم إسلام آباد سلطات طالبان بالتصرف بدعم من الهند، عدوها التاريخي، على خلفية التقارب بين البلدين.