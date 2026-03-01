الكويت.. انقطاع للكهرباء وتدمير قاعدة علي السالم الجوية

شفق نيوز- الكويت

قالت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، إن قاعدة علي السالم الأميركية في الكويت تم تدميرها بشكل كامل.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية دماراً كبيراً في القاعدة الجوية العسكرية بعد هجوم إيراني واسع النطاق استهدفها فجر اليوم.

بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية انقطاعاً جزئياً للتيار الكهربائي في عدد من مناطق البلاد جرّاء تعرّض خطوط نقل الطاقة لشظايا التصدي للطائرات المسيّرة.

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فاطمة حياة، أن بعض الخطوط الهوائية في المنطقة الجنوبية من البلاد خرج عن الخدمة، إضافة إلى الخطوط الهوائية المحاذية للدائري السادس، نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيّرة، ما تسبب في حدوث اهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية وانقطاع جزئي للتيار في عدد من المناطق المتفرقة.

وأوضحت أن فرق الطوارئ المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الحادث، حيث تقوم حالياً بتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة، تمهيداً لإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة في أسرع وقت ممكن، وفقاً لأعلى معايير السلامة والإجراءات الفنية المعتمدة.

‎وأكدت أن الوضع الكهربائي والمائي لا يزالان تحت السيطرة، وأن منظومتي انتاج الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما تعملان بكفاءة عالية، مع استمرار المتابعة والرصد على مدار الساعة لضمان استقرار واستمرارية الخدمات دون انقطاع.

وكان الطيران المدني الكويتي، أعلن في وقت سابق أمس السبت، استهداف مطار الكويت الدولي بالقصف الإيراني.

وقالت سلطة الطيران الكويتية، إن "طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت ما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة لعاملين وأضرار مادية محدودة".

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة البصرة، أمس السبت، بأن الجانب الكويتي عمد إلى إغلاق منفذ سفوان الحدودي مع العراق، بالتزامن مع استهداف القواعد الأميركية في الكويت.

وقال مراسل الوكالة، إن إغلاق المنفذ جاء بعد استهداف الطيران المسيّر الإيراني للقواعد الأميركية في الكويت مع مرور طائرات مسيّرة في سماء البصرة.