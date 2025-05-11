انقسام حقيقي ام مناورة؟.. خلاف أميركي اسرائيلي بشأن ايران وغزة

شفق/ تتحدث مصادر اعلامية ودبلوماسية اميركية، عن اتساع الخلافات بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن عدة ملفات ابرزها الوضع في غزة والملف الايراني، لكن مراقبون قللوا من اهمية هذه الخلافات، كما اعتبروا انها جزء من "مناورة دبلوماسية" تتبعها ادارة ترامب في الشرق الأوسط.

غضب اسرائيلي من ترامب

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤولين أميركيين، ان "تل ابيب نقلت استياء نتنياهو إلى المبعوث الأميركي للشرق الاوسط ستيف ويتكوف في اجتماع بالبيت الأبيض الخميس، وأن ترامب أدلى بتصريحات علنية أثارت استياء نتنياهو مرتين خلال الأسبوع الماضي وحده، حيث استاء نتنياهو من تصريح ترامب بأنه لم يقرر بعدُ السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم".

كما كان نتنياهو محبطا لأسابيع من رفض ترامب دعم ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وفوجئ بإعلان الرئيس الأميركي موافقته على إجراء محادثات مباشرة مع طهران.

ونسبت "إن بي سي" لمسؤولين أميركيين أن "ترامب قرر محاولة التوصل إلى اتفاق يهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي، لأن الإسرائيليين قلقون بشأن أي اتفاق مع إيران، فإسرائيل لا تريد أن يبرم ترامب اتفاقا يترك لإيران قدرة على تخصيب اليورانيوم".

وقال دبلوماسيون أميركيون إن "فريق ترامب يتواصل بانتظام مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن المفاوضات مع إيران".

وقد صرّح نتنياهو سرا حسب المسؤولين، أن "مفاوضات ترامب مع إيران مضيعة للوقت لأن طهران لن تفي بالتزامها، في حين ترى إسرائيل أن إيران ضعفت بسبب العقوبات الاقتصادية وتدهور وكلائها في المنطقة، كما ترى أن الوقت الحالي هو الأمثل لتدمير منشآت إيران النووية، وتخشى من تضييع هذه الفرصة، بينما تواصل واشنطن التفاوض".

وعلى صعيد حرب غزة، نقلت "إن بي سي" عن مسؤول أميركي أن "ترامب أُحبط بسبب قرار نتنياهو شن هجوم جديد على غزة، لأنه يتعارض مع خطة الرئيس لإعادة الإعمار، معتبرا أن ترامب قال إن الهجوم الإسرائيلي الجديد على غزة جهد ضائع لأنه سيصعب خطة إعادة الإعمار".

مناورة دبلوماسية

وعلى صعيد ذي صلة، يرى مراقبون أن التوتر القائم لا يعكس قطيعة مؤسسية، بقدر ما يعبر عن أزمة ثقة متصاعدة في شخص نتنياهو، نتيجة مواقفه التي تعرقل جهود واشنطن في ملفات إقليمية حساسة.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز "ريكونسنس" للبحوث والدراسات، وعضو نادي الصحافة الوطني بواشنطن، عبد العزيز العنجري، في تصريحات صحفية، إن "الخلاف المتصاعد بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعكس قطيعة بين الحليفين، بل يمثل مرحلة توتر معقّدة تُغذيها اعتبارات شخصية وتقاطعات استراتيجية، أبرزها تعطيل نتنياهو لمسار التطبيع مع السعودية، ورفضه حل الدولتين، إلى جانب خطواته التصعيدية في غزة والضفة، التي تهدد استقرار الأردن ومصر وتربك الحسابات الأمنية الأميركية التي تشكّلت على مدى عقود".

وأشار العنجري إلى أن "التحالف الأميركي-الإسرائيلي لا يزال قائمًا ومتينًا، ويحظى بدعم مؤسسات كبرى، لكن ما يميّز التوتر الراهن، برأيه، هو أن شخصيات أميركية وازنة بدأت تطرح علنًا أن حكومة نتنياهو لم تعد “حليفًا موثوقًا” للولايات المتحدة، وهو طرح بدأ يتردد داخل دوائر صنع القرار في واشنطن".

وأوضح أن "تآكل الثقة يستهدف نتنياهو شخصيًا، لا إسرائيل كحليف استراتيجي"، لافتا إلى أن "التاريخ يشهد على قدرة هذا التحالف على تجاوز الخلافات المؤقتة، مستشهدًا بأزمة صفقة طائرات الأواكس عام 1981، حين أصر الرئيس رونالد ريغان على إتمام الصفقة مع السعودية رغم معارضة اللوبي الإسرائيلي.