انفجار يهز ريف إدلب السورية

شفق نيوز- ادلب

هز انفجار عنيف، اليوم الأربعاء، مدينة كفرتخاريم بريف إدلب شمال غرب سوريا، وسط حالة من الهلع بين السكان.

وقالت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع داخل مستودع أسلحة يقع في أحد أحياء المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة، ولم تُعرف حتى الآن الحصيلة الدقيقة للضحايا، كما لم تُعرف بعد طبيعة المواد المتفجرة أو الجهة المسؤولة عن المستودع.

وتشهد مناطق إدلب بين الحين والآخر انفجارات مشابهة ناتجة عن مخازن ذخيرة أو عبوات ناسفة، وسط استمرار التوتر الأمني في المنطقة.