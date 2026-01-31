انفجار مجهول يهزُّ مبنى سكنياً جنوب إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، يوم السبت، بوقوع انفجار "مجهول الأسباب" في مبنى سكني بمدينة بندر عباس الساحلية جنوبي البلاد، فيما نفت التقارير استهداف أي مسؤول عسكري في الحادث.

وذكر التلفزيون الرسمي أن "الانفجار طال مبنى مؤلفا من ثمانية طوابق، ما أدى إلى تدمير طابقين وإلحاق أضرار بعدد من المركبات والمتاجر في محيط جادة معلّم في المدينة الجنوبية"، مضيفا أن "فرق الإنقاذ والإطفاء كانت في المكان لتقديم المساعدة".

فيما نفت وسائل إعلام إيرانية ما تم تداوله من تقارير حول اغتيال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الحادة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، حيث كانت مدينة بندر عباس هدفاً مباشراً للقصف الإسرائيلي خلال حرب حزيران/ يونيو 2025 التي استمرت 12 يوماً.