انفجار مجهول يهز قاعدة عسكرية في مصر

شفق نيوز- القاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية نقلاً عن شهود عيان، يوم الاثنين، بوقوع انفجار ضخم مجهول المصدر، أدى لاهتزاز بعض مناطق القاهرة، وهي العبور والشروق والتجمع الأول.

وأكد شهود العيان أن الانفجار وقع في منطقة "الهايكستب" العسكرية قرب المطار على طريق مصر الإسماعيلية، دون معرفة أسبابه حتى الآن.

فيما قال موقع "القاهرة 24" المصري إن الصوت بمحيط بدر والشروق سببه أعمال إنشائية نتج عنها تصاعد أتربة وليس دخانًا.

ورجّح آخرون أن يكون الصوت ناتجًا عن حادث صناعي أو انفجار محدود داخل أحد المحاجر القريبة من نطاق مدينة العبور، فيما أشار البعض إلى احتمال وقوع حادث داخل نطاق جامعة MIU الواقعة على أطراف المدينة.