انفجار في ناقلة نفط تحمل مليون برميل قرب ليبيا

شفق نيوز – طرابلس

أعلنت شركة TMS Tankers المشغّلة لناقلة النفط Vilamoura، يوم الاثنين، حصول انفجار في ناقلة نفط تحمل نحو مليون برميل قبالة سواحل ليبيا.

وذكرت الشركة في بيان، نقلته وكالة "رويترز"، أن الحادث وقع في غرفة محركات الناقلة أثناء إبحارها قبالة السواحل الليبية في 27 حزيران/ يونيو الجاري، دون أن يسفر عن أي إصابات بشرية أو تلوث بيئي.

وأوضحت الشركة، أن الناقلة، التي ترفع علم جزر مارشال وتحمل نحو مليون برميل من النفط الخام، كانت قد غادرت ميناء الزويتينة الليبي ومتجهة إلى جبل طارق، حين وقع الانفجار.

وأشار البيان إلى أن الناقلة يجري الآن سحبها إلى اليونان، ومن المتوقع أن تصل إلى هناك بحلول الثاني من تموز/ يوليو المقبل.