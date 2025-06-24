انفجار في مازندران.. والإعلام الإسرائيلي يؤكد مهاجمة منشأة عسكرية في إيران

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، بأن انفجاراً وقع في مدينة بابلسر بمحافظة مازندران شمالي إيران، مؤكدة تفعيل الدفاعات الجوية.

من جانبها، قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن "سلاح الجو الإسرائيلي هاجم منشأة عسكرية في إيران، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منع إسرائيل من تنفذ هجمات ضد إيران".

وأضافت أن "سلاج الجو نفذ ضربة ضد هدف رمزي في ايران"، مبينة أن "وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران دخل حيز التنفيذ الآن".

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "سلاح الجو هاجم رادارا قرب طهران".

وأعرب رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب، عن عدم رضاه على ايران واسرائيل إزاء خرقهما وقف إطلاق النار الذي أعلنه في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

كما دعا ترامب، إسرائيل بان تعيد طياريها إلى الديار الآن قبل ضرب إيران، في إشارة إلى الضربة التي نفذت قبل قليل.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ بموجب إعلان ترامب الذي يقضي بوقف شامل وكامل لإطلاق النار المستمر منذ 12 يوماً.