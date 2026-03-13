انفجار في تل أبيب والحرس الثوري يعلنها: أجزاء من سماء إسرائيل باتت تحت تصرفنا

أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد مجيد موسوي، يوم الجمعة، أن جزءاً جديداً من سماء إسرائيل أصبح "تحت تصرف إيران"، عقب هجمات صاروخية استهدفت أهدافاً داخل الأراضي الإسرائيلية.

وكتب موسوي في منشور على منصة إكس: "في ليلة القدر، وببركة دعاء الشعب، تم إطلاق 30 صاروخاً باليستياً من الطراز فائق الثقل (بزنة طن وطنين) باتجاه أهداف محددة في الأراضي المحتلة".

وأضاف أن العملية أدت إلى "تعطيل وتدمير أنظمة مهمة للرصد الجوي والفضائي تابعة للكيان"، واصفاً الهجوم بأنه "الأعنف عملياتياً ضد إسرائيل، وأن جزءاً جديداً من سماء الكيان أصبح الآن تحت تصرفنا".

وجاء تصريح القائد العسكري الإيراني تزامناً مع هجوم صاروخي شنته إيران باتجاه إسرائيل، وسط أنباء أولية عن سقوط مقذوف في تل أبيب.

من جانبها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل، داعية السكان إلى التوجه فوراً إلى الملاجئ.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب ومحيطها، فيما أكدت قناة "كان" الإسرائيلية ورود تقارير أولية عن سقوط صاروخ في المدينة.

كما أفادت تقارير بوقوع شظايا في عدد من المواقع داخل منطقة تل أبيب وضواحيها، بينما توجهت فرق الإسعاف إلى ثلاثة مواقع جرى الإبلاغ عنها.