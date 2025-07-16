الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقر هيئة الأركان السورية في دمشق

شفق نيوز- دمشق

قصفت إسرائيل،اليوم الأربعاء، مقر هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع السورية في دمشق، ما تسبب في انفجار ضخم سُمع دويه في أرجاء مختلفة من العاصمة.

وقال الجيش الإسرائيلي أنه أغار على "بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة" في دمشق، كما يواصل مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا، وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة".

إلى ذلك، أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن "الهجوم على دمشق كان تحذيرياً وهو استهدف محيط القاعدة الرئيسية للجيش السوري".