انفجار ضخم يهز وسط إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء، بوقوع انفجار ضخم وسط إسرائيل، ووقوع إصابات مباشرة للمواطنين.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "الدفاعات الجوية الإسرائيلية، تعمل على اعتراض عدد من الصواريخ القادمة من إيران"، مشيرة إلى "وقوع انفجار ضخم في وسط إسرائيل".

ولفتت إلى أن "صاروخاً يحمل رأساً انشطارياً انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل"، مبينة أن "الأصوات المتعددة للانفجارات ناتجة عن نوع الرأس الحربي المتشظي للصاروخ".

من جانبها أكدت دائرة الإسعاف الإسرائيلي، تلقيها بلاغات عن إصابة مباشرة في وسط إسرائيل.

وقالت الإسعاف الإسرائيلي: "تلقينا بلاغات عن إصابة مباشرة في مدينة بيتح تكفا وسط إسرائيل وقمنا بتوجيه طواقمنا".

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أيام هجمات على إيران بالصواريخ، مستهدفة مقار حكومية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته وكبار القادة الإيرانيين، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.