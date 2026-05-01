انفجار دمشق.. اغتيال إمام وخطيب مرقد السيدة زينب بقنبلة يدوية

شفق نيوز- دمشق

أكدت الهيئة العلمائية الشيعية في سوريا، يوم الجمعة، اغتيال أحد أعضائها بهجوم بقنبلة يدوية استهدفت في مدينة السيدة زينب.

وأكدت الهيئة لمراسلة وكالة شفق نيوز في دمشق، أن الانفجار الذي وقع بالقرب من فندق في مدينة السيدة زينب بريف دمشق، استهدف عضو الهيئة وإمام وخطيب الجمعة في مرقد السيدة زينب "فرحان منصور"، وأسفر عن مقتله على الفور.

وقالت مراسلتنا إن قنبلة يدوية ألقيت على السيارة التي كان يستقلها الضحية بالقرب من فندق "سفير الزهراء" في شارع "الفاطمية" بمدينة السيدة زينب، ما أسفر عن مفارقته الحياة.

ويُعرف منصور إضافة إلى إمامته صلاة الجمعة في الحرم الزينبي، بنشاطه العلمي والاجتماعي ضمن الهيئة العلمائية لأتباع أهل البيت في سوريا.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة وكالة شفق نيوز في سوريا، بأن عبوة ناسفة انفجرت قرب فندق بمدينة "السيدة زينب" بريف دمشق وأسفرت عن إصابة مدين بجروح.