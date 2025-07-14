انفجار داخل مجمع سكني في مدينة قم الإيرانية

شفق نيوز– قم

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار داخل مجمّع برديسيان السكني في مدينة قم، أسفر عن إصابة سبعة أشخاص، وفق ما أعلنه رئيس مركز الطوارئ في المدينة.

وذكرت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية، نقلاً عن مسؤول في خدمات الطوارئ، أن الانفجار وقع في مبنى سكني على مشارف المدينة، دون الإعلان حتى الآن عن الأسباب.

وأظهرت الصور المتداولة من موقع الحادث دماراً واسعاً في الطابق الأول من المبنى المتضرر، في وقت لم تصدر فيه السلطات بعد بياناً يوضح طبيعة الانفجار.

وتشهد طهران وعدد من المدن الإيرانية الأخرى في الأيام الأخيرة سلسلة انفجارات داخل وحدات سكنية، أرجعها مسؤولون إلى "تسرّب" أو "انفجار" غاز، ما أثار تفاعلات واسعة من المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.