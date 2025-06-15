انفجاران يهزّان طهران أحدهما قرب السفارة العراقية (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، بتعرض العاصمة طهران، لضربتين إسرائيليتين، كان وقعها شديداً، إحداهما قرب السفارة العراقية في طهران.

هذا وأظهرت مشاهد وثقها مواطن عراقي، كان يجري معاملة داخل السفارة العراقية في طهران، لحظة الانفجار الشديد الذي وقع على مقربة من مبنى السفارة.

وتفيد المشاهدات الميدانية بسقوط قذيفتين تشبهان الصواريخ على نقطتين في شارع طالقاني ومحيط ميدان ولي عصر في العاصمة الإيرانية طهران، تزامنًا مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة.