انفجارات وتحليق مسيرات في سماء الخرطوم

شفق نيوز– الخرطوم

أفادت مصادر عسكرية وحكومية سودانية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في العاصمة الخرطوم تزامناً مع تحليق مسيرات في سماء المدينة.

وأكد المصدر الحكومي لقناة الجزيرة أن مسيرات جماعة "الدعم السريع" استهدفت مطار الخرطوم مجدداً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه المسيرات لن تؤثر على الحركة الجوية في المطار الدولي.

وفي سياق منفصل، ذكر مصدر عسكري سوداني أن مواجهات عنيفة مستمرة منذ الفجر بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في مدينة الفاشر، شمال دارفور غرب السودان.

وأمس الأربعاء، أجلت السلطات إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي، الذي ظل مغلقاً لنحو عامين ونصف، بعد تعرضه لهجمات بطائرات مسيرة، ما أسفر عن أضرار في مبانيه وتوقف الرحلات الجوية.

وكان ترميم المطار وإعادة تشغيله أولوية للحكومة العسكرية بعد استعادة سيطرتها على العاصمة، في وقت عاد فيه أكثر من مليون شخص إلى الخرطوم بعد مغادرتها خلال سيطرة قوات الدعم السريع.

ويتواجه الجيش السوداني الذي يسيطر على الخرطوم مع قوات الدعم السريع في نزاع دام اندلع في نيسان 2023.