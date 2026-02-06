انفجارات واشتباكات مسلحة في السويداء وريفها الغربي بين الأمن السوري وقوات الدروز

شفق نيوز- دمشق

شهدت مدينة السويداء السورية، مساء اليوم الجمعة، سماع أصوات انفجارات في بلدة أتيل شمال الريف الغربي للمحافظة، وسط أنباء عن استهداف المنطقة بقذائف هاون.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن الداخلي وما يُعرف بقوات الحرس الوطني (تابع لزعيم الطائفة الدرزية حكمت الهجري) على محور ولغا - المنصورة في غرب ريف السويداء، تخللها تبادل لإطلاق النار وقذائف الهاون.

وأضاف المراسل أن اشتباكات وتبادل نيران قذائف هاون اندلعت في بلدة مجدل غرب ريف السويداء، بين قوات الأمن الداخلي (ISF) وقوات الحرس الوطني (NGF)، ما أسفر عن مقتل عنصر واحد وإصابة ثلاثة آخرين من صفوف الحرس الوطني.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية وأمنية بأن مجموعات تابعة للحرس الوطني عززت انتشارها داخل مدينة السويداء وفي محيطها، عقب تصاعد حدة الاشتباكات التي شهدتها المحافظة يوم الجمعة، والتي تركزت بشكل أساسي في الريف الغربي، ولا سيما في محور قرية مجدل.

ويأتي هذا التعزيز وسط انتشار شائعات عن تحضيرات لعملية عسكرية محتملة تهدف إلى استعادة السيطرة على قرى تخضع لسيطرة قوى الأمن الداخلي.

وتشهد بعض البلدات، ولا سيما في الريف الغربي للسويداء، اشتباكات متفرقة خلال الفترة الماضية استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسط مخاوف من توسع دائرة العنف وانعكاساته على المدنيين.