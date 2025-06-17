انفجارات كبيرة.. إسرائيل تشن هجوما واسعا على طهران

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عن شنه هجوما واسعا على طهران، فيما تصاعدت أعمدة الدخان في أكثر من منطقة فيها، بحسب وسائل إعلام.

وقال الجيش الإسرائيلي: ننفذ سلسلة من الضربات في طهران.

فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بحدوث انفجار في إحدى ضواحي طهران وتصاعد أعمدة الدخان فيها.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ألعن فجر الأربعاء، ما وصفه بـ"بداية المعركة"، تزامنت مع إطلاق إيران رشقات واسعة من الصواريخ على مدن إسرائيلية، أبرزها تل أبيب وحيفا.

وجاء في تدوينة على حسابه بـ"أكس" التي كتبها باللغة الفارسية:

"به نام نامی #حیدر، نبرد آغاز می‌گردد علی با ذوالفقار خود، به #خیبر باز می‌گردد"

وترجمتها: "باسم حيدر، تبدأ المعركة… عليّ يعود إلى خيبر بسيفه ذو الفقار".

وتزامن نشر التدوينة مع قصف صاروخي كثيف شنّته إيران باتجاه عدة مدن إسرائيلية، بينها تل أبيب وحيفا وأسدود وبئر السبع، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "عشرات الصواريخ انطلقت من اتجاهات متعددة"، وأن "أنباء أولية تشير إلى سقوط صاروخ أو اثنين في مواقع بمنطقة وسط إسرائيل".

في المقابل، فعّلت إسرائيل منظوماتها الدفاعية في سماء تل أبيب وعدة مناطق أخرى، وسط دوي انفجارات ناتجة عن اعتراضات صاروخية، وتحليق مكثف للطيران الحربي.