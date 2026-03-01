انفجارات قرب قاعدة بريطانية في قبرص

شفق نيوز– لندن

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين، بسماع دوي انفجارات قوية قرب قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص.

وذكرت الصحيفة أن أفراد الخدمة البريطانيين المتمركزين في قاعدة "RAF Akrotiri" ومرافق أخرى في قبرص تلقوا تنبيهاً أمنياً بشأن تهديد وشيك، وطُلب منهم البقاء في منازلهم.

ولم تصدر على الفور تفاصيل رسمية بشأن طبيعة الانفجارات أو حجم الأضرار المحتملة.

ويأتي هذا الاستهداف، عقب بيان للحكومة البريطانية أفاد بأن بريطانيا استجابت لطلب أميركي لتسهيل إجراءات دفاعية محدودة ضد منشآت صاروخية إيرانية.

وأشار بيان الحكومة البريطانية إلى أن إجراءات بريطانيا تركز على إنهاء خطر الهجمات الجوية والصاروخية ضد الحلفاء الإقليميين.