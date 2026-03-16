انفجارات في إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران

أفادت وسائل إعلامية، يوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في منطقة القدس ووسط إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران، وذلك في اليوم السابع عشر من الحرب.

وبحسب تقاير إخبارية، جرى تفعيل صفارات الإنذار في مدينة القدس بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، فيما أشارت القناة 12 العبرية إلى ورود بلاغ عن سقوط شظايا صاروخية في (بيت شيمش) قرب القدس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، نقل 142 مصاباً إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، جراء قصف إيران وحزب الله لتل أبيب ومناطق أخرى.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/مارس 2026 اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.