انفجارات في الرياض و "أبو ظبي" والحرس الثوري يعلن مهاجمة قواعد اميركية في المنطقة

شفق نيوز- متابعة

أفادت وسائل إعلام عربية وعالمية، يوم السبت، بأن انفجارات هزت العاصمة السعودية الرياض والعاصمة الإماراتية أبوظبي، بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني مهاجمة قواعد أميركية في المنطقة.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن "دوي انفجارات سمعت في العاصمة السعودية الرياض"، من دون صدور توضيحات بشأن طبيعتها.

وفي السياق، ذكرت "رويترز"، أن انفجاراً جديداً دوّى في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

من جهتها، أعلنت وكالة أنباء الإمارات، أن الدفاعات الجوية الإماراتية اعترضت عدة صواريخ إيرانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، بدء هجوم انتقامي واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد إسرائيل.

وذكر الحرس الإيراني، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "رداً على عدوان العدو المجرم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أولى هجماتها الواسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأراضي المحتلة".

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.