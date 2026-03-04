انفجارات "عنيفة" في إيران وجنوب لبنان وحزب الله يقصف إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلامية، مساء الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في إيران وجنوب لبنان.

وبحسب تغطيات إخبارية، فإن هناك غارة إسرائيلية "عنيفة" تستهدف دبين في جنوبي لبنان.

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني، "قصف قاعدة تل هشومير جنوب شرق تل أبيب وهدفاً عسكرياً جنوبي حيفا بدفعات من الصواريخ النوعية".

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي، أن "سلاح الجو يبدأ هجومه الحادي عشر ويستهدف منشآت النظام الإيراني في أنحاء طهران".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "ضربنا مئات الأهداف وصفينا عشرات القيادات وحيدنا بنى تحتية عسكرية مهمة في إيران خلال 100 ساعة".

ونقلت القناة 13 العبرية عن مصدر أمني قوله، إن "الجيش الإسرائيلي سينتقل إلى مرحلة استهداف الصناعات العسكرية الإيرانية" متوقعاً أن "الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى أسبوعين لإنجاز المهمة في إيران".

من جهتها، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن "هناك انفجارات في تبريز شمال غربي البلاد وبندر عباس في الجنوب وقم جنوب طهران"، فيما ذكرت "فرانس برس" أن هناك "دوي انفجار قوي في طهران".

كما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بوقوع هجوم عسكري أميركي إسرائيلي على غرب طهران الليلة، مبينة أن الاستهدافات طالت منطقة مطار مهرآباد، وعدة نقاط غرب ميدان آزادي، ومدينة طهرانسار، ومدينة تشيتغار في طهران.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أيام هجمات بالصواريخ على إيران، مستهدفة مقار حكومية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته وكبار القادة الإيرانيين، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.