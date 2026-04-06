انفجارات عنيفة تهز إيران ودعوة للشعب إلى التجمع أمام محطات الطاقة

شفق نيوز- طهران

بعد أقل من ساعتين على ضربات شديدة تعرضت لها المدن الإيرانية، تجدد القصف فجر الثلاثاء، على أكثر من مدينة أخرى، مستهدفا مستودعات ذخيرة ووقود، وذلك بالتزامن مع دعوة للشعب الإيراني بالتجمع أمام محطات الطاقة.

وأفادت وسائل إعلام، بدوي انفجارات في جزيرة كيش جنوب إيران، وانفجارات أخرى قرب مستودع ذخيرة جنوب أصفهان.

وأيضا، دوت انفجارات في أماكن متفرفة من أصفهان، كما حدث أكثر من 20 انفجارا ضخما في تبریز.

وتعرضت قزوين، شمال غربي إيران، لضربات عنيفة أيضا.

وبالتزامن، كان علي رضا رحيمي، معاون وزير الشباب والرياضة في إيران، قد دعا المواطنين، إلى المشاركة في تجمعات شعبية أمام محطات الطاقة في مختلف أنحاء البلاد.

وقال في رسالة مصورة، إن هذه الدعوة تشمل الشباب والرياضيين والفنانين والطلبة وأساتذة الجامعات، مؤكداً ضرورة التواجد يوم الثلاثاء عند الساعة الثانية ظهراً بالقرب من محطات الطاقة.

وأوضح أن الهدف من هذه التجمعات هو إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن استهداف البنى التحتية المدنية يُعد "جريمة حرب"، مشدداً على أهمية التضامن الشعبي بصرف النظر عن التوجهات السياسية.

وكان ترامب، هدد باستهداف محطات الطاقة والجسور في إيران، في حال عدم فتحها لمضيق هرمز، وهدد مهلة تنتهي اليوم الثلاثاء.