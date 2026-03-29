انفجارات عنيفة تهز طهران مع عودة تدريجية للكهرباء

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأحد، بسماع دوي سلسلة انفجارات شديدة القوة في شمال طهران، وسط أنباء عن عودة الكهرباء تدريجياً في معظم مناطق العاصمة وكرج، بعد تعرض البنية التحتية للطاقة لهجمات، وذلك مع دخول الحرب شهرها الثاني.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، مساء الأحد، أن "سلسلة انفجارات شديدة القوة دوت في شمال طهران"، فيما أعلنت وكالة "فارس" استعادة الكهرباء في معظم مناطق العاصمة وكرج.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية أن "فرق تشغيل قطاع الكهرباء لا تزال تعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتبقية في أسرع وقت ممكن"، لافتة إلى أن "شبكة الكهرباء في طهران وألبرز مستقرة".

وكانت الكهرباء قد انقطعت عن أنحاء من طهران وإقليم ألبرز إثر هجمات استهدفت البنية التحتية، فيما نشرت وسائل إعلامية مشاهد لانقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في العاصمة.

وقالت وسائل الإعلام إن شظايا الهجمات أصابت جزءاً من شبكة الكهرباء في ألبرز، ما أدى إلى انقطاعها في عدة مناطق بطهران وكرج.

ومع مرور شهر على اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، تصعد واشنطن تهديداتها بتحويل طهران إلى جحيم إن لم يتوصل الطرفان إلى صفقة تنهي المواجهة.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.