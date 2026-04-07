انفجارات ضخمة في طهران.. وإسرائيل تعلن ضرب بنى تحتية إيرانية

شفق نيوز- طهران

أفاد إعلام إيرانية وحسابات محلية على مواقع التواصل، فجر الثلاثاء، بأن طهران ومناطق محيطة بها تعرضت لسلسلة ضربات عنيفة ومتزامنة، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه استكمل "موجة هجمات واسعة" استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني.

🚨🚨عاجل | الدمار الأول من القصف: تدمير مطار مهر آباد الدولي في طهران بشكل كامل الآن pic.twitter.com/eEj1how3jn — Mohamad Ahwaze (@MohamadAhwaze) April 7, 2026

وذكرت تقارير وحسابات إيرانية أن انفجارات قوية سُمعت في أحياء عدة من طهران، بينها شارعا هاشمي وجرجاني، مع أنباء عن تجدد القصف على كرج وبلدة القدس غرب العاصمة، إضافة إلى أضرار قيل إنها طالت محيط مطار مهر آباد الدولي، من دون أن يتسن التحقق بشكل مستقل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في تحديث نشره فجر الثلاثاء، إنه "استكمل قبل قليل موجة من الضربات" على ما وصفها بأهداف وبنى تحتية للنظام الإيراني في طهران، فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن الهجمات طالت عشرات المواقع.

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من تكثيف الضربات على أهداف إيرانية في محيط مطارات ومرافق عسكرية في طهران.

كما يأتي القصف قبل أقل من يوم على انتهاء المهلة التي لوح بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران مساء الثلاثاء، وبعد تصريحات من وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث قال فيها إن يومي الاثنين والثلاثاء سيشهدان أكبر حجم من الضربات منذ بدء الحملة.