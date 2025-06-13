انفجارات جديدة قرب قاعدة عسكرية وتحليق مكثف للطيران الإيراني

شفق نيوز/ أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، يوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات عنيفة في محيط قاعدة "نوجه" الجوية الواقعة قرب مدينة همدان.

وذكرت الوكالة، في اخبار عاجلة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن مقاتلات إيرانية بدأت بالتحليق بكثافة في أجواء مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، في خطوة تشير إلى حالة الاستنفار القصوى داخل سلاح الجو الإيراني.

من جانبها، أعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية حصيلة أولية مرعبة للهجمات الإسرائيلية التي طالت مناطق سكنية في محافظة طهران، مؤكدة سقوط 78 قتيلاً و329 مصاباً حتى الآن.

يشار إلى أن إسرائيل شنت هجمات جوية على إيران فجر اليوم الجمعة، استهدفت مواقع وشخصيات إيرانية أسفرت عن مقتل قيادات عسكرية وعلماء نوويين في عدة مدن منها العاصمة طهران.

وفي المقابل ردت إيران بشن هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل.