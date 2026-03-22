انفجارات جديدة تهز وسط إسرائيل وارتفاع المصابين جراء قصف ديمونة وعراد إلى 175 شخصاً

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يوم السبت، بإطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل، عقب رصد هجوم صاروخي إيراني.

وذكر شهود عيان، بحسب وسائل إعلام "سماع دوي انفجارات في مناطق وسط البلاد، تزامناً مع اعتراضات لمنظومات الدفاع الجوي".

وبحسب المعلومات الأولية، "استهدف صاروخ عنقودي منطقة تل أبيب الكبرى، حيث تناثرت شظاياه وذخيرته في منطقة حولون جنوب المدينة".

وفي السياق ذاته، ارتفع عدد المصابين جراء القصف الذي طال مدينتي ديمونة وعراد إلى 175 شخصاً، وفق ما أفادت به مصادر طبية.

من جهته، أعلن مشفى سوروكا الإسرائيلي، "استقباله 175 مصاباً، بينهم 10 حالات وصفت بالخطيرة، نتيجة سقوط صواريخ إيرانية في ديمونة وعراد".

وكانت وسائل إعلام، قد أفادت مساء أمس السبت، بتضرر مفاعل ديمونة جنوبي إسرائيل إثر سقوط صاروخ إيراني، ما أسفر عن إصابات في الموقع.

وتحدثت تقارير عن ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 50 شخصاً، فيما أعلن التلفزيون الإيراني أن استهداف ديمونة جاء رداً على هجوم طال منشأة نطنز النووية.