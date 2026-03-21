انفجارات تهز طهران ومناطق أخرى في إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، بسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من العاصمة طهران، ولا سيما في منطقة بيروزي شرق المدينة، فيما أشارت التقارير عن وقوع ثلاثة انفجارات، وسط تحرك الدفاعات الجوية للتصدي لأهداف وصفت بأنها "معادية".

وذكرت المصادر، أن "انفجارات سمعت في مدينة تبريز شمال غرب البلاد، بالتزامن مع تقارير عن استهدافات طالت مواقع في محافظة بوشهر، بينها غارات إسرائيلية على منطقة جام، إضافة إلى الإبلاغ عن انفجارين في قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني في بوشهر".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن ضربة استهدفت معهد أبحاث النفط في طهران فجر اليوم"، دون صدور تفاصيل رسمية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر حتى الآن.

يأتي ذلك، في وقت تواجه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.