انفجارات تهز صنعاء جراء غارات إسرائيلية

شفق نيوز- صنعاء

هزت سلسلة انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء، ظهر اليوم الأحد، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء المدينة.

وأفادت مصادر ميدانية، بأن الانفجارات ناجمة عن غارات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف داخل العاصمة اليمنية.

ونقلت قنوات التلفزة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ سلسلة هجمات في اليمن، مؤكدة أنها تأتي رداً على استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

فيما نقلت "رويترز" عن شهود عيان، إن القصف الإسرائيلي استهدف المجمع الرئاسي اليمني في صنعاء.

من جهتها، وصفت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله "الحوثيين" هذه الغارات بأنها "عدوان صهيوني أمريكي" على صنعاء، مشية إلى أنها استهدف محطة شركة النفط بشارع الستين في العاصمة.