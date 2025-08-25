انفتاح أمريكي "رفيع" على دمشق بعد سنوات من القطيعة

شفق نيوز- دمشق

عقد وفد أمريكي رفيع برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك، وضمّ السيناتور جين شاهين وعضو الكونغرس جو ويلسون، لقاءً في العاصمة دمشق يوم الاثنين مع الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين، بحضور السفير الأمريكي في تركيا ومدير إدارة الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية قتيبة إدلبي.

ويُعد الاجتماع الأول من نوعه منذ سنوات بين واشنطن ودمشق بهذا المستوى.

مصادر دبلوماسية أوضحت أن المباحثات تناولت مستقبل العلاقات الثنائية، آفاق الاستقرار السياسي، وفتح قنوات تعاون جديدة.

وبحسب موقع لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية فقد التقت السيناتور شاهين الرئيس الشرع بشكل منفصل، ثم اجتمعت مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وتركز اللقاء مع عبدي على دعم "قسد" وسبل دمجها ضمن القوات الوطنية السورية، فيما شددت شاهين خلال لقائها مع الشرع على ضمان مشاركة جميع المكونات السورية في هياكل الحكم واحترام حقوق المواطنين.

من جانبه قال جو ويلسون عبر منصة "X" إن اللقاء مع الشرع كان "شرفاً كبيراً"، مؤكداً أنه ناقش معه "مستقبل سوريا المشرق والموحد والمستقر".

وأضاف: "حان الوقت لإلغاء كامل لقانون قيصر، وأؤكد التزامي بتحقيق هذا الهدف كأولوية لإدارة الرئيس ترامب"، في إشارة إلى تزايد الأصوات داخل الكونغرس لإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على دمشق.

واعتبر المحلل السياسي السوري د. سامر الخطيب في تصريح لوكالة شفق نيوز أن الزيارة "تشكل تحولاً لافتاً في الموقف الأمريكي بعد سنوات من القطيعة والعقوبات"، مشيراً إلى أن واشنطن تختبر جدوى الانفتاح على القيادة السورية الجديدة في ظل ملفات حساسة كإعادة الإعمار وعودة اللاجئين وضبط الحدود.

وأوضح الخطيب أن تصريحات شاهين وويلسون تعكس ميلاً لإعادة بناء قنوات الاتصال مع دمشق، مضيفاً أن الحراك الدبلوماسي الأخير قد يمهّد لاجتماع وشيك بين الرئيس الشرع والجنرال مظلوم عبدي لبحث ترتيبات "اتفاق آذار" وما يتصل به من ملفات سياسية وأمنية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحوارات الداخلية. في إشارة لاتفاق التهدئة الموقع في 10 آذار/ مارس والذي بموجبه تم إعلان وقف إطلاق النار، بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.