"انظروا للسماء منتصف الليل".. رسائل تهديد تصل لهواتف الإسرائيليين

شفق نيوز- الشرق الأوسط

تلقى عدد كبير من الإسرائيليين، عصر السبت، رسائل نصية قصيرة تضمنت "تهديدا" سيحدث هذه الليلة.

وتضمنت الرسالة، ومصدرها الظاهر رقم بريطاني، تهديدا باللغة الإنجليزية جاء فيه: "نحن قادمون، انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"، في تلميح يُعتقد أنه يحاكي سيناريوهات هجمات صاروخية مشابهة لتلك التي وقعت خلال "حرب الأيام الـ12" مع إيران.

وبحسب القناة "12" الإسرائيلية يأتي انتشار هذه الرسائل بعد أقل من أسبوع على رسائل مشابهة وصلت إلى إسرائيليين، زعمت أنها "الفرصة الأخيرة للنجاة"، وأرفقت بمعلومات شخصية من بينها أرقام هويات.

وبحسب خبراء، فإن هذه الرسائل تُرجّح أن تكون جزءا من عملية حرب نفسية وتضليل إعلامي تقف خلفها جهات إيرانية، في حين قالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل إن الأمر "لا يتجاوز محاولة لبث الذعر".

وتزامن إرسال الرسائل مع مزاعم عن اختراق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود لشخصيات إسرائيلية بارزة، من بينها رئيس ديوان مكتب رئيس الوزراء تساحي برافرمان، ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ووزيرة العدل السابقة أييليت شاكيد.

وأعلنت مجموعة قرصنة إيرانية تُدعى "حنظلة" مسؤوليتها عن تلك الاختراقات، ونشرت مواد قالت إنها استُخرجت من حسابات الشخصيات المستهدفة.