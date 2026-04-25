انطلاق أول انتخابات بلدية منذ 20 عاماً في غزة والضفة

انطلقت صباح السبت، في دير البلح وسط قطاع غزة ومدينة البيرة في الضفة الغربية، أول انتخابات بلدية محلية بعد توقف دام نحو 20 عاماً، وسط توافد آلاف الفلسطينيين إلى مراكز الاقتراع.

ووفق لجنة الانتخابات الفلسطينية، افتُتحت مراكز الاقتراع أمام نحو مليون و30 ألف ناخب لاختيار ممثليهم في 183 هيئة محلية، عبر 491 مركزاً يضم 1922 محطة اقتراع، على أن تستمر العملية حتى الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وفي دير البلح، جرى تخصيص 12 مركزاً للاقتراع موزعة قرب التجمعات السكنية لتسهيل المشاركة، وسط تنافس أربع قوائم انتخابية تضم كل منها 15 مرشحاً بينهم نساء، فيما يقدّر عدد من يحق لهم التصويت هناك بنحو 70 ألف ناخب.

وتشمل الانتخابات 90 مجلساً بلدياً تتنافس فيها 321 قائمة تضم 3773 مرشحاً، إلى جانب 93 مجلساً قروياً يتنافس على مقاعدها 1358 مرشحاً.

وتُعد هذه الانتخابات الأولى منذ عام 2006، في ظل ظروف معقدة شهدها قطاع غزة، من بينها تدمير مبنى بلدية دير البلح في غارة إسرائيلية نهاية عام 2024، ما أسفر عن مقتل رئيس البلدية وعدد من أعضائها.

وتُجرى الانتخابات وفق قانون 2025 بنظامي التمثيل النسبي للمجالس البلدية، والأغلبية للمجالس القروية، فيما تتم عملية الفرز داخل مراكز الاقتراع بحضور المراقبين ووكلاء القوائم.

ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات الفلسطينية نسب المشاركة بشكل دوري، على أن تصدر النتائج النهائية الأحد، مع إتاحة الطعن بها خلال أسبوع من إعلانها.