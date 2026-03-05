انطلاق رحلات إغاثة وإجلاء في الشرق الأوسط

شفق نيوز- الشرق الاوسط

تتواصل تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على حركة الطيران، مع بدء تشغيل رحلات إغاثة وإجلاء للمسافرين العالقين في المنطقة، وسط استمرار إغلاق مجالات جوية وتعطل عدد من الرحلات.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، عبر منصة "إكس"، أنها ستبدأ اعتباراً من اليوم الخميس تشغيل عدد محدود من رحلات الإغاثة لدعم المسافرين العالقين نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الشركة أن الرحلات ستكون من مسقط إلى هيثرو في لندن وبرلين وكوبنهاغن ومدريد وروما وأمستردام، إضافة إلى رحلة من الرياض إلى فرانكفورت، مشيرة إلى أن تعليق الرحلات الجوية من قطر سيظل سارياً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي للبلاد.

وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الخميس، أن أول رحلة مستأجرة من الحكومة البريطانية لإجلاء البريطانيين من الشرق الأوسط لم تقلع كما كان مقرراً من سلطنة عُمان ليل الأربعاء، وتمت إعادة جدولتها لتغادر في وقت لاحق من اليوم الخميس.

ولم يتسن لوكالة "رويترز" التأكد من صحة التقرير على الفور، كما لم ترد وزارة الخارجية البريطانية على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

ونقلت الشبكة عن راكب كان من المقرر أن يسافر على متن الرحلة قوله: "أُبلغنا أن الطائرة ستقلع في وقت لاحق من اليوم الخميس بعد أن يستريح الطيار".

وبحسب التقارير، تقطعت السبل بمئات الآلاف من الأوروبيين في دول الخليج منذ أن شنت إسرائيل واميركا هجوماً على إيران يوم السبت، وردت طهران لاحقاً بشن هجمات على جيرانها.

وفي تطور متصل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية البدء بتخفيف القيود على الحركة والسماح بمزاولة العمل في الأماكن التي تملك ملاجئ، كما تقرر فتح مطار بن غوريون أمام رحلات إعادة العالقين في الخارج بمعدل طائرة واحدة كل ساعة.